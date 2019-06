Ciclismo | Sam Oomen si deve operare | ostruzione dell’arteria iliaca come Fabio Aru

Ciclismo - Giro di California femminile 2019 : Elisa Balsamo vince l’ultima tappa in volata! Generale a Van Der Breggen : Elisa Balsamo ha vinto la terza e ultima tappa del Giro di California 2019 , l’atleta della Valcar Cylance Cycling si è imposta sul traguardo di Pasadena dove la corsa è giunta 115 km dopo la partenza da Santa Clarita. L‘azzurra ha letto alla perfezione la volata conclusiva in cui una trentina di cicliste si è giocata il successo e ha trionfato con pieno merito battendo la cubana Arlenis Sierra e la statunitense Leigh Ann Ganzar, da ...

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 : esami anche per Kreuziger dopo la caduta di ieri. Stanno bene Yates e Izagirre : Non solo Domenico Pozzovivo: altri ciclisti sono rimasti coinvolti in cadute ieri alla Freccia Vallone, anche se, stando alle notizie date dalle rispettive squadre, il lucano sembra aver avuto la peggio. Brutta botta anche per Roman Kreuziger (Dimension Data), ma la sua formazione attende gli esiti degli esami prima di tirare un sospiro di sollievo. Non dovrebbero esserci invece grossi problemi per altri due ciclisti coinvolti nella caduta, ...