Chimica | Federchimica | fattore chiave per sviluppo sostenibile territorio

Chimica - FederChimica : fattore chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio : Imprese chimiche responsabili sul territorio, in grado di garantire la crescita economica nel rispetto delle persone e dell’ambiente: la Conferenza nazionale Responsible Care – Set ha evidenziato ancora una volta il ruolo fondamentale del settore a favore dello sviluppo sostenibile, anche a livello locale. Responsible Care è il Programma volontario per la tutela di salute sicurezza e ambiente, coordinato in Italia da FederChimica la ...

Festa dell’Europa - Lamberti (FederChimica) : serve una Ue competitiva per un’industria Chimica all’altezza delle sfide globali : Nel giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – ha incontrato i parlamentari europei, ricandidati alla prossima tornata elettorale, che nell’attuale legislatura hanno fatto parte delle Commissioni riguardanti temi d’interesse per l’industria chimica: ambiente, industria e mercato interno, agricoltura e trasporti. “Federchimica è profondamente convinta ...