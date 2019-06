Chimica | Federchimica | fattore chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Imprese chimiche responsabili sul, in grado di garantire la crescita economica nel rispetto delle persone e dell’ambiente: la Conferenza nazionale Responsible Care – Set ha evidenziato ancora una volta il ruolo fondamentale del settore a favore dello, anche a livello locale. Responsible Care è il Programma volontario per la tutela di salute sicurezza e ambiente, coordinato in Italia da Federla Federazione nazionale dell’industria. “Responsible Care è un’eccellenza nel panorama industriale: un modo unico, etico edi lavorare e creare nel contempo cultura d’impresa – ha commentato Gerardo Stillo, Presidente del Programma Responsible Care in Italia – Grazie al Programma, fin dal 1992 abbiamo intrapreso un percorso che ci ha permesso di diventare un settore d’eccellenza nella responsabilità sociale ...

