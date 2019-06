Chiara | Cecilia | Beatrice… le prime bikinate

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Finalmente ci siamo! Dopo una primavera che non è mai sbocciata davvero, tra freddo e pioggia, ora è praticamente arrivata l’estate. Complice un caldo esagerato, nel primo weekend di giugno, tutte le star nostrane si sono messe in costume. E’ il mare la meta preferita dalle bellissime, che non perdono occasione per mettere in mostra i corpi scolpiti e i bikini striminziti. Diletta Leotta, in Calzedonia, e Aida Yespica, in Miss Bikini, scelgono il fucsia. La prima è sportiva in acqua col cappellino Balenciaga, la seconda è una vera diva a bordo piscina. Giallo perFerragni che da Los Angeles ci fa sapere, ancora una volta, di appartenere con orgoglio allo small boobs club, ovvero la squadra del seno piccolo. Le sorelle dell’influencer invece, Francesca e Valentina Ferragni, scelgono rispettivamente le palme e il rosso. In montagna a TrentoRodriguez si spoglia. ...

curvafiesole : RT @LeMuratePAC: ??Domani alle h 17.30 non perdete l'inaugurazione della mostra 'SUI GENERIS: Autoritratti' dove protagoniste saranno le ope… - cecilia_raso : RT @marimbarzi: Io non so se esiste al mondo una rappresentazione più chiara e veritiera. - giadamargheri : RT @LeMuratePAC: ??Domani alle h 17.30 non perdete l'inaugurazione della mostra 'SUI GENERIS: Autoritratti' dove protagoniste saranno le ope… -