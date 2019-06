Chi è Giacomo Oldrati | l' uomo che ama torturare le donne

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Eugenia Fiore Torna alla ribalta dei media il "Guru del corallo". Il persecutore diha fatto una nuova vittima: questa volta ha segregato per quattro giorni di fila una ragazza riempiendola di botte. Ecco chi èLe sue "schiave", così le chiama. Oggi 40enne, il milanese viene arrestato la prima volta nel 2012. L'accusa è di violenza e sequestro di persona a danno di 4: la fidanzata dell'epoca, la coinquilina e due amiche. "Vi uccido poi vi faccio resuscitare" Ecco i fatti. A Bologna, dove vive in quel periodo, l'minaccia le quattro ragazze di morte e assicura loro che, però, le avrebbe fatte risorgere. Parole sue. "Sono un dio alla ricerca di angeli", "Siete mie schiave, dovete pentirvi". Ed ecco il mantra: "Ucciderò una di voi con un coltello e poi, al termine dell’agonia, la farò resuscitare". Una di loro la costringe ad ...

