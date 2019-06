Chi è Giacomo Oldrati | che ha sequestrato per 4 giorni la ragazza a Milano

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Sono un dio alla ricerca di angeli”, “Siete mie schiave, dovete pentirvi”, “Ucciderò una di voi con un coltello e poi, al termine dell’agonia, la farò resuscitare”: questi e altri sono i messaggi deliranti che comparivano sul profilo Facebook, ora chiuso, di. Il 40enne di origine milanese è stato arrestato per averquattrola fidanzata, poi scappata buttandosi dal secondo piano e procurandosi la frattura del malleolo e di altre ossa.non era sconosciuto alle forze dell’ordine. Arrestato nel novembre del 2012 a Bologna, è stato poi assolto dalle accuse di violenza e sevizie su due ragazze il 23 gennaio 2018, perché all’epoca dei fatti è stato considerato incapace di intendere e di volere. Il ragazzo, scrive il Resto del ...

