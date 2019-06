C' è ancora amianto in migliaia di scuole | Per le bonifiche servono 240 milioni

Amianto : la fibra killer - in un silenzio assordante - è ancora responsabile di 6 mila decessi l’anno in Italia : Domani in occasione della “Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto” si proverà a sensibilizzare le persone e le istituzioni sul problema, che porta via ancora troppe vite nel nostro Paese. L’Amianto in Italia provoca 6 mila decessi l’anno e sono circa 125 milioni i lavoratori che ancora oggi sono esposti alla fibra killer, questi i dati che arrivano dall’Osservatorio nazionale Amianto (ONA). Secondo stime ...

