Catania - arrestato marito violento : bastona e accoltella la moglie : Federico Garau La donna si era rifiutata di avere un rapporto sessuale e, per tale ragione, il 40enne l'ha aggredita, prendendola a bastonate prima di infliggerle delle ferite con un coltello Non accettando un no come risposta, e deciso ad ottenere con la forza un rapporto sessuale, un 40enne di Nicolosi (Catania) ha brutalmente aggredito la moglie, che lo aveva rifiutato. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è ...