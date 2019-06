Catania | arrestato marito violento | bastona e accoltella la moglie

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Federico Garau La donna si era rifiutata di avere un rapporto sessuale e, per tale ragione, il 40enne l'ha aggredita, prendendola ate prima di infliggerle delle ferite con un coltello Non accettando un no come risposta, e deciso ad ottenere con la forza un rapporto sessuale, un 40enne di Nicolosi () ha brutalmente aggredito la, che lo aveva rifiutato. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato lo scorso giovedì mattina, all'interno dell'abitazione della coppia. È bastato il diniego espresso dalla vittima per scatenare la violentissima reazione dell'uomo, che non ha perso tempo e si è avventato sulla consorte. Questa, una 38enne, è stata colpita più volte con un bastone prima che ilarrivasse addirittura ad infliggerle delle ferite con un coltello a serramanico. Nonostante il forte stato di choc ed il dolore causato ...

