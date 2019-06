Caso Palamara. Il Csm decapitato : Altri quattro consiglieri autosospesi, 5 togati su 16 travolti dall’inchiesta. Cascini: “Scandalo come la P2”. Ermini: “Ora riscatto o siamo perduti”

Caso Palamara - anche Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli si autosospendono : "È caccia alle streghe" : Il Caso Palamara miete altre vittime. anche Gianluigi Morlini di Unicost e Paolo Criscuoli di Magistratura indipendente si sono autosospesi. Il primo è il presidente della V commissione che decide gli incarichi direttivi, il secondo è componente della I e VI commissione. Entrambi erano presenti agli

Caso Palamara - la lista dei favori : da Lotito i biglietti per le toghe : Incontri segreti. In hotel, durante le cene a casa e anche per strada. L?informativa del Gico della Guardia di Finanza, che ha inguaiato l?ex segretario dell?Anm e pm di Roma e...

Caso Palamara - anche Anm Napoli e del Piemonte si schierano con Milano : “Si dimettano dal Csm i magistrati coinvolti” : L’Anm di Napoli e quella del Piemonte al fianco di quella di Milano sul Caso Palamara. L’Assemblea distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati del capoluogo campano ha infatti approvato una mozione con cui recepisce il documento approvato ieri dall’assemblea di Milano e chiede le dimissioni immediate dei consiglieri del Csm “che sono o dovessero risultare coinvolti” nelle indagini della Procura di Perugia. Questo ...

Caso Palamara - altri due giudici si autosospendono dal Csm : Sono Gianluigi Morlini di Unicost e Paolo Criscuoli di Magistratura indipendente. Entrambi si dicono estranei ai fatti. Il numero degli autosospesi sale a 5. Il plenum del Csm intanto invoca una riforma dell’organo di autogoverno della magistratura

Caso Palamara - pm interrogato : mai preso soldi. Il Ministero attiva l’ispettorato : Proseguono le indagini della procura di Perugia sul pm di Roma Luca Palamara, mentre il Caso accende le preoccupazioni del Ministero della Giustizia che attiva l’ispettorato per fare una serie di verifiche....

Caso Palamara - Bonafede avvia verifiche : 12.38 Il Caso che sta investendo i pm Palamara e Fava è all'attenzione del guardasigilli Bonafede, che, a quanto si apprende già nei primi giorni di maggio, ha investito l'Ispettorato del Ministero di Giustizia del compito di svolgere "accertamenti, valutazioni e proposte", Bonafede tiene il massimo riserbo e si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa quando il quadro sarà più chiaro, nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura ...

Caso Palamara - “Intervento diretto di Mattarella per bloccare la nomina di Longo a procuratore Gela” : Fu il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona, con un intervento “diretto”, a bloccare la nomina di Giancarlo Longo alla guida della procura di Gela. A riferirlo è lo stesso Giancarlo Longo in un interrogatorio reso alla procura di Messina e riportato nel decreto di perquisizione eseguito oggi, dalla procura di Perugia, nei confronti di Luca Palamara, ex segretario dell’Anm e consigliere del Csm, indagato dalla procura ...