Carmen Pierri del team Gigi D' Alessio vince The Voice of Italy 2019

The Voice 2019 - Finale : Vince Carmen Pierri! : The Voice 2019: Simona Ventura è pronta a guidare tutti i finalisti al verdetto conclusivo. Non manchano le polemiche, che riguardano il televoto. La manche Finale è anche molto surreale, così come la premiazione. Scopriamo perché! The Voice 2019: La prima manche è piena di ritmo ed energia. Anche Arisa duetta con Carmen. Diablo canta “Relax” con Holly Johnson. L’allievo di Morgan sarà il primo eliminato! Finalmente il grande giorno è arrivato. ...

The Voice of Italy 2019 - Carmen Pierri finalista ma... minorenne : collegamento dall'hotel ed esibizione registrata : A 00.18, Simona Ventura ha svelato il secondo eliminato di The Voice of Italy 2019, dopo l'esclusione (in parte a sorpresa, diciamolo) di Diablo, finalista del team Morgan. A contendersi i due posti della finalissima sono stati Carmen, Brenda e Miriam.L'elemento curioso -ma necessario, ahimè- è stata l'esclusione, sul palco, dopo la mezzanotte, di Carmen Pierri, del team di Gigi d'Alessio. Il motivo? Carmen Pierri ha solo 16 anni...prosegui ...

