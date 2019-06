Allarme degli scienziati! Cambiamenti climatici, la civiltà umana può sparire nel 2050

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Secondo un nuovo rapporto scientifico larischia diin soli 30 anni a causa dei. Nel caso in cui le temperature medie dovessero raggiungere i 3° centigradi in più rispetto all'epoca preindustriale, si avvierebbe un catastrofico effetto a catena in grado di mettere in ginocchio l'intera umanità. È lo scenario catastrofico tratteggiato in un nuovo, autorevole rapporto scientifico redatto dal direttore del Breakthrough National Centre for Climate Restoration di Melbourne (Australia) David Spratt, in collaborazione con Ian Dunlop, un ex dirigente di grandi associazioni e aziende impegnate nel settore dei combustibili fossili. Con l'aumento delle temperature il 35% della superficie della Terra e il 55 % della popolazione mondiale saranno esposti a ondate di calore mortali per 20 giorni all'anno, così roventi da non essere compatibili con la nostra sopravvivenza. In alcune zone del Pianeta i giorni di temperature letali saranno 100 all'anno.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...