Calciomercato Roma | clamoroso tentativo per Icardi | asse tra i due club | non solo Dzeko

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con la Roma : i dettagli : Calciomercato Juventus – Notizie di mercato in casa Juventus e casa Roma ce ne saranno molte in quest'estate. Ma già qualcosa si inizia a muovere anche se le due squadre non hanno ancora un allenatore. Da indiscrezioni sembrerebbe che i capitolini avrebbero chiesto Mattia Perin alla Juventus. I bianconeri, secondo il Corriere dello Sport, avrebbero […]

Calciomercato - le notizie di oggi – L’Inter guarda in casa Roma - i nomi per il Bologna - le trattative di Atalanta - Torino e Lecce : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. L’INTER guarda IN casa Roma – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di ...

Calciomercato Inter - spesa in casa Roma : pressing anche su Kolarov : Calciomercato Inter – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte per la panchina, un top nel suo ruolo e che porterà l’Inter ancora più in alto. Nel frattempo la dirigenza prepara i botti sul Calciomercato, notizie importanti nelle ultime ore e spesa in casa Roma. Il nome vecchio è quello di ...

Calciomercato sabato 1 giugno : Inter su Barella. Juve - spunta Ndombele. La Roma punta Trapp : Calciomercato 1 giugno- Inter: Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Barella. Il centrocampista del Cagliari, valutato circa 45 milioni dal club rossoblù sarebbe ormai un promesso sposo della compagine nerazzurro. Secondo rinforzo dopo l’ok di Godin. JuveNTUS: Sarri viaggio spedito verso il sì definitivo, […] L'articolo Calciomercato sabato 1 ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...

Calciomercato Roma - Kolarov vicino alla Stella Rossa : Aleksandar Kolarov vicino all'addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs, il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado. Kolarov potrebbe salutare dopo due stagioni di buon livello con 10 gol segnati.

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Calciomercato Juventus : Perin offerto alla Roma - i dettagli : Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : Manolas all’Arsenal per 36 milioni : Calciomercato Roma, ultime notizie: Manolas all’Arsenal per 36 milioni L’addio di De Rossi, anche per le modalità “tragiche” con cui sembra destinato a consumarsi (non si escludono le dimissioni di Totti), sta lacerando la tifoseria giallorossa. D’altra parte, nello stesso stile che ha contraddistinto le ultime pagine di mercato giallorosse, sembra proprio che il campione del mondo non sia l’unico calciatore di livello a lasciare la ...

Calciomercato Roma - Zaniolo : "Ho un contratto e sul rinnovo sono positivo" : Calciomercato Roma Zaniolo – "Io ho ancora quattro anni di contratto con la Roma, sono sereno. A fine campionato ci metteremo a tavolino, il mio procuratore e la società, ma sono sereno e vedo il mio futuro alla Roma". Lo ha detto Nicolò Zaniolo sul suo futuro alla Roma a margine del premio Beppe Viola

Calciomercato Roma - De Rossi e il rinnovo : il problema sono i tempi della scelta : Daniele De Rossi non aspetterà all'infinito la decisione della Roma riguardo il rinnovo contrattuale. Scadenza a giugno, poche settimane dunque. La situazione al momento è chiara. Dentro la società ci ...