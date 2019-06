Calciomercato Juventus | addio a Mandzukic | già scelto il nuovo centravanti!

Calciomercato Juventus : bianconeri pigliatutto - vicini Chiesa e Demiral : Calciomercato Juventus: bianconeri pigliatutto, vicini Chiesa e Demiral La Juventus comincia a fare sul serio sul mercato. I Campioni d’Italia – in attesa ancora di sciogliere le riserve per quanto riguarda il nuovo allenatore – iniziano a muovere i primi passi decisivi in sede di Calciomercato, avvicinando i primi innesti. I primi due acquisti dovrebbero essere quelli di Federico Chiesa dalla Fiorentina e Merih Demiral ...

Calciomercato Juventus - la Snai dà molto probabile l'arrivo di Icardi in bianconero : Nel calcio conosciamo tutti l'importanza che hanno assunto i siti di calcio scommesse, anche per quanto riguarda il Calciomercato. Sono quindi indicatori degli eventi che potrebbero accadere, come ad esempio le possibili trattative che potrebbero svilupparsi fra le società calcistiche. È il caso ad esempio del possibile trasferimento di Icardi dall'Inter, con il sito di scommesse Snai che ha rilasciato quote molto interessanti a tal riguardo. ...

Calciomercato Juventus : Ronaldo e Bernardeschi forse unici incedibili : Prima di muoversi in entrata, il Calciomercato della Juventus per l’attacco dovrà aspettare che qualche casella si liberi. Così, prima di sapere come Sarri, se arriverà, vorrà impostare il reparto offensivo, c’è bisogno di capire cosa succederà a chi è già nella rosa bianconera. Il punto fermo sarà Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese anche l’anno prossimo giocherà nella Vecchia Signora, nonostante i rumors di mercato abbiano nei giorni ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato Juventus - la bomba di Di Marzio : “Bloccato Chiesa - intesa per 5 anni a 5 milioni” : Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura di “Calciomercato – L’originale“, programma di Sky della seconda serata. Di Marzio ha spiegato che si tratta di un accordo solo tra Chiesa e la Juventus, mentre si dovrà attendere l’insediamento della nuova proprietà della Fiorentina per capire se la ...

Calciomercato Juventus - da Icardi ad Isco : il nuovo attacco bianconero : Calciomercato Juventus – Non è ancora tramontata l’ipotesi di un clamoroso scambio Dybala-Icardi con l’Inter: l’ex capitano nerazzurro non rientra nei piani di Conte e sembra destinato a lasciare Milano, mentre il futuro del numero 10 bianconero dipenderà dal nuovo allenatore. Con l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri, infatti, la ‘Joya’ potrebbe essere rilanciata al centro del progetto. […] More

Calciomercato Juventus - Perin con le valigie in mano : salgono le quotazioni di Pepe Reina come secondo di Szczesny : Perin pronto a lascia la Juventus per giocare titolare, Maurizio Sarri potrebbe chiedere il ‘fedelissimo’ Reina come secondo di Szczesny Pepe Reina apre alla Juve. Con Perin a caccia di una maglia da titolare, il portiere spagnolo potrebbe prendere infatti in grande considerazione l’idea di trasferirsi a Torino per fare il secondo di Szczesny, con Sarri. “Pepe alla Juve? Non avrebbe problemi, è un ...

Calciomercato Juventus – L’arrivo di Sarri costringe Mandzukic all’addio : Cina o Borussia Dortmund le piste calde : L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus costringerebbe Mario Mandzukic all’addio: il trasferimento in Cina o al Borussia Dortmund sono le destinazioni più accreditate Mario Mandzukic è stato uno dei punti fermi della Juventus di Allegri. Sia da prima punta che da ala ‘di fatica’, il bomber croato si è sempre messo a disposizione della squadra, unendo gol, cattiveria e tanto sacrificio. Il prototipo ideale di giocatore ...

Calciomercato Juventus - si lavora per un clamoroso ritorno : avviati i contatti con Paul Pogba : Fabio Paratici ha già discusso con Raiola circa l’ingaggio da destinare al centrocampista francese, che accetterebbe di buon grado di ritornare alla Juve In attesa di definire chi sarà il nuovo allenatore, la Juventus lavora per rinforzare il reparto di centrocampo, provando a riportare in Italia Paul Pogba. Fabio Ferrari/LaPresse Primi contatti tra le parti già avviati, con Fabio Paratici che ha parlato con Raiola per definire ...

Calciomercato : Juventus e Inter si contendono Federico Chiesa : Federico Chiesa è il grande colpo di mercato, a contenderselo sono proprio Inter e Juventus.Chiesa ha altri pensieri, almeno per il momento. La Fiorentina ieri ha pubblicato un comunicato: «L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina, legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il calciatore simbolo per la squadra che si ...

Calciomercato Juventus - nuovo colpo di Paratici : in arrivo un difensore : Calciomercato Juventus – Dal bianconero del Partizan Belgrado a quello della Juventus: Strahinja Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Considerato in Serbia il nuovo Nemanja Vidic, il classe 2001 di Šabac ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta di contratto da parte del club torinese. Leggi anche: Guardiola o Sarri? Crollano le quote e arriva […] More

Calciomercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...