Calcio | Nations League 2019 | Portogallo-Svizzera 3-1 Cristiano Ronaldo firma una

LIVE Portogallo-Svizzera 1-0 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : il Portogallo passa in vantaggio grazie ad un Calcio di punizione pazzesco di Ronaldo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

Calcio - Nations League Final Four 2019 : Olanda e Inghilterra si sfidano per un posto in finale : Dopo 24 partite della fase a gironi è giunto Finalmente il momento degli scontri ad eliminazione diretta per la Lega A della Uefa Nations League 2019. Sono rimaste solo quattro compagini ancora in lizza per il titolo, che si sfideranno in Portogallo dal 5 al 9 giugno nella decisiva Final Four per stabilire la vincitrice della prima storica edizione della nuova competizione europea per Nazionali. La seconda semiFinale, in programma domani sera al ...

Calcio - Nations League Final Four 2019 : Portogallo e Svizzera si affrontano nella prima semifinale - Cristiano Ronaldo sfida Seferovic : La sfida tra Portogallo e Svizzera aprirà il programma delle Final Four della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA la cui fase conclusiva si svolge proprio in terra lusitana questa settimana. La prima semiFinale metterà di fronte due formazioni eliminate entrambe agli ottavi di Finale nell’ultima rassegna mondiale, ma capaci di riscattarsi vincendo il girone eliminatorio e conquistando un ...