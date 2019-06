Calcio | Gianni Infantino confermato alla guida della FIFA fino al 2023 | “Siamo tornati

Reggina - Capuano a CalcioWeb : “il botta e risposta con Gianni? Vi svelo com’è andata - mai contatti con il club amaranto” : La stagione in Serie C è ormai agli sgoccioli, attesa per le due finale di playoff. E’ arrivato il momento dei bilanci ed una squadra che ha sicuramente sorpreso è il Rieti, inizio di stagione difficilissimo nel Girone C poi l’arrivo del tecnico Eziolino Capuano ha completamente ribaltato le sorti della stagione, è arrivata una salvezza che ha del miracoloso, il tecnico adesso ha ambiziosi ben più importanti e negli ultimi ...

Gianni Mura : “Klopp ha vinto con un Calcio più antico di Oronzo Pugliese” : “Una finale tecnicamente molto povera”. Gianni Mura definisce così, su Repubblica, la partita di ieri tra Liverpool e Tottenham che ha visto gli uomini di Klopp vincere la Champions League. Il Liverpool era favorito, ma è stata una partita brutta. Mura ne ricorda solo una peggiore, quella del 1991 tra Stella Rossa e Marsiglia, finita ai rigori. Anche ieri c’è stato un rigore, a una ventina di secondi dall’inizio, ma non ...

Gianni Mura : «Allegri ha ragione su una cosa : il Calcio è molto semplice» : Il commento di Gianni Mura su Repubblica riguardo la lite in Tv tra Adani e Allegri, uno “scambio di scortesie” – lo definisce – sceglie di non tifare per nessuno dei due. mi divertono molto questi ispidi siparietti tra addetti ai lavori e talvolta ai livori. Per quanti anni e io e tanti colleghi ci siamo sentiti dire: hai fatto Coverciano? Hai giocato in A o in B o in C? E allora cosa credi di capire? Lascia parlare chi ...