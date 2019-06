Cairo | «Europa League? Noi pronti se il Milan dovesse essere escluso»

Il Torino sogna l’Europa - Urbano Cairo contrario alla Super Champions : “torneo per ricchi? Idea scellerata!” : Il Torino sogna la Champions League, ma il presidente Urbano Cairo si è detto contrario alla ‘Super Champions’, definendola un’Idea scellerata “C’è una reazione veemente contro questa ipotesi di Super Champions, qualcuno ha parlato addirittura di sciopero e tutte le Leghe sono contrarie. Questa Champions per ricchi è un’Idea scellerata“. Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, in merito al ...

Il Torino sogna l’Europa - Cairo al Filadelfia. Verso il tutto esaurito contro il Milan : Il Torino sogna l’Europa. C’era anche il presidente Urbano Cairo ad assistere all’allenamento del Torino, che domenica sera ospita il Milan in una partita per l’Europa. Il patron granata ha seguito al Filadelfia le esercitazioni tecnico-tattiche di Belotti e compagni. Domani la rifinitura per i calciatori convocati, tra cui dovrebbe rivedersi Iago Falque. Da due giorni lo spagnolo lavora in parte col gruppo: contro ...

Torino - bilancio in rosso per 12 - 3 milioni : Cairo ha investito per andare in Europa : Dopo cinque anni consecutivi di attivo, il Torino ha chiuso in rosso per 12,3 milioni l'ultimo bilancio licenziato al 31 dicembre 2018, sulla base dell'anno solare. Guarda caso di poco inferiore alla ...

Torino - Cairo : 'Contatti Petrachi-Roma? Concorrenti per l'Europa - non sarebbe bello' : Gianluca Petrachi è il direttore sportivo del Torino ormai da 10 anni, tra gli artefici della crescita della società granata che ora è in lotta per la Champions League. Si fanno sempre più insistenti, ...