Buffon lascia Parigi | “Preparo nuove sfide”

Gianluigi Buffon lascia il Paris Saint-Germain : La dirigenza della squadra del Paris Saint-Germain e Gianluigi Buffon hanno deciso di non rinnovare il contratto che lega il portiere italiano al club francese dallo scorso anno e che scadrà il prossimo 30 giugno. In estate Buffon sarà quindi libero

PSG - Buffon si esprime sulla scelta di lasciare la Juve per andare in Francia : Gigi Buffon ha voglia di sollevare il secondo trofeo col Paris Saint Germain ma la finale di Coppa di Francia di domani col Rennes e’ tutt’altro che scontata. Ecco le sue parole in merito: “I favoriti siamo noi ma se in una partita di campionato e’ 80-20, in una finale e’ 60-40, 65-35. Nella singola gara puo’ capitare di tutto, un’espulsione, un infortunio, un palo. Il Rennes è una squadra molto ...