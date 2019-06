Bruno Barbieri 4 Hotel la nuova stagione su Sky Uno dal 6 giugno

dituttounpop

(Di mercoledì 5 giugno 2019) 4contorna con ladal 6su Sky Uno Sky On Demand e Now Tv in streamingRiprende il viaggio ditra gli alberghi d’Italia, da giovedì 6parte la seconda edizione di 4alle 21:15 su Sky Uno, in streaming su Sky Go e Now Tv e su sempre disponibile su Sky On Demand. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.Nel corso della prima puntatasarà in Puglia alla scoperta di masserie e trulli, tra le località più affascinanti del “tacco dello stivale”. La sfida è tra Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana. Chi di questi quattro albergatori riuscirà a convincere, conquistando così il titolo?Da qui il viaggio di 4si sposta a Torino, per proseguire poi in Umbria, a Roma, in Valtellina, a Verona, in Liguria e ...

foodaffairs_it : Asiago DOP in campagna tv con 'Il sapore della nostra anima'. Dal 6 giugno al 25 luglio nel programma Sky '4 Hotel… - supermimmone : Qualcuno mi sa dire come si mangia a Bologna da Fourghetti di Bruno Barbieri? - infoitcultura : Sul set di “4 hotel” di Bruno Barbieri, cosa abbiamo scoperto in anteprima -