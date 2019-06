Brexit | Trump spinge Londra | «Intese fenomenali se uscite dall' Europa»

Trump incontra May : «Pronti ad accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Londra - Trump esulta : "Dopo la Brexit - un accordo commerciale fenomenale" - ma in piazza esplode la protesta : Sadiq Khan rilancia le sue critiche all'uomo più potente del mondo: "La verità - dice - è che, quando si guarda in giro per il mondo, ci sono molti leader le cui visioni trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia e nel Regno Unito - e il poster boy a cui guardano è lui".

Trump per Brexit : pronti grandi accordi : 16.09 Il presidente Trump attacca di nuovo il sindaco di Londra, Khan, definendolo "non un buon sindaco" e parlando del leader laburista Corbyn, come una "forza negativa". In conferenza stampa con Theresa May, Trump ha poi smentito le proteste per la sua visita: "Molto limitate. Sono le consuete fake news". Oltre a ribadire un accordo commerciale "molto sostanzioso" dopo la Brexit, esortando la May a "non mollare", Trump ha parlato anche delle ...

Trump incontra May : «Pronti ad accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Trump vede May : «Pronti ad accordo per il dopo Brexit». Proteste in piazza : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Il sindaco Khan: «È il volto dell'ultradestra»

Trump vede May : «Pronti ad accordo post Brexit di sostanza» : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Proteste di piazza con pupazzi gonfiabili e robot

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Si lavora a nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...

Visita di Trump nel Regno Unito : inopportuno parlare di Brexit? “Allora non fate domande” : In programma oggi la Visita di Stato di 3 giorni di Donald Trump nel Regno Unito: il presidente incontrerà oggi la Famiglia reale e parteciperà ad un pranzo con la regina Elisabetta a Buckingham Palace, dove stasera è anche previsto un banchetto di gala. In seguito, Trump e la first lady Melania visiteranno Westminster Abbey e deporranno una corona al monumento dedicato al milite ignoto. Domani sarà invece la giornata degli incontri politici, ...

Brexit - Trump : "Mandate Farage a negoziare" : Nel corso di un'intervista rilasciata al giornale britannico Sunday Times, alla vigilia della sua visita ufficiale in Gran Bretagna, Donald Trump ha parlato dei negoziati sulla Brexit. Per il tycoon la Gran Bretagna dovrebbe uscire dall'Unione Europea senza siglare alcun accordo, rifiutandosi di pagare i 39 miliardi di sterline che l'Unione Europea ha chiesto allo scopo di tamponare i danni legati all'inaspettata e unilaterale decisione presa ...

Brexit - Trump : “Londra mandi Farage a trattare con Bruxelles ed esca dall’Ue senza pagare” : Nigel Farage, dice, gli piace molto. Al punto da affermare che Londra dovrebbe mandare lui a negoziare con Bruxelles l’uscita dall’Unione europea. Per la quale il Regno Unito non dovrebbe pagare i 39 miliardi pattuiti. Alla vigilia della sua visita nel Paese, Donald Trump ha parlato con il Sunday Times delle sue idee sulla Brexit. La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit Party, autore di un exploit alle elezioni europee ...

Brexit - Trump a Gb : Farage negozi con Ue : 0.00 La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit party, Farage, a negoziare con Bruxelles, e se Londra non otterrà quel che chiede all'Ue, dovrebbe uscire con un 'no deal'. Così il presidente Usa Donald Trump in un'intervista al Sunday Times alla vigilia del suo viaggio nel Regno Unito. Trump sostiene che il prossimo premier britannico dovrebbe rifiutarsi di pagare i 39 miliardi di sterline previsti per il 'divorzio' e ...

Trump : May ha dato a Ue carte su Brexit : 00.56 Theresa May ha mandato a monte la Brexit dando tutte le carte alla Ue. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista al Sun alla vigilia della sua visita di stato in Gran Bretagna, dove incontrerà anche May.

Brexit : Trump - Ue troppo dura con Londra : ANSA, - ROMA, 11 APR - "Peccato che l'Unione europea sia così dura con il Regno Unito e la Brexit. L'Ue è anche un partner commerciale brutale degli Stati Uniti, cosa che cambierà". Lo ha twittato il ...