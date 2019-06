Brescia | rischio trasloco per le prime gare di Serie A | le possibili destinazioni

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il, neopromosso inA, sta programmando la prossima stagione ma si trova a fare i conti con il primo intoppo: lo stadio Rigamonti non potrà ospitare leinterne. Il presidente Massimo Cellino ha vinto un bando per la gestione dello stadio fino al 2028 e i lavori per circa 5 milioni di euro. La mancata ufficializzazione di questa notizia, come riporta “Tuttosport” potrebbe causare problemi alle Rondinelle. Sarebbero sorti, infatti, delle grane burocratiche: mancherebbero documenti di regolarità contributiva e fiscale, servono i permessi per costruire gli Sky Box nella zona parterre, la sala Gos, la sala Var e la realizzazione della tribuna in tubolari. Sembra improbabile, per non dire impossibile, che per l’inizio della prossima stagione sia tutto pronto. Le soluzione alternative, da comunicare entro il 17 giugno, sono: Modena, Trieste e ...

