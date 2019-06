Boxe – Francesco Patera non si nasconde | “difendo il titolo contro Hyland | poi punto al

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Tutto pronto per la sfida del Palalido Allianz Cloud di Milano nella quale, venerdì 28 giugno,Pater cercherà di difendere ildei pesi leggeriPauljr. Il pugile italiano è davvero carico e pensa anche al Mondiale La sfida tra il campione d’Europa dei pesi leggerie il nord-irlandese PaulJr. sulla distanza delle dodici riprese dice tutto sulla grande qualità della riunione pugilistica che avrà luogo al Palalido-Allianz Cloud di Milano venerdì 28 giugno. Organizzata dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, dalla Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN, che la trasmetterà in diretta, la manifestazione segna il ritorno della nobile arte in un impianto che ha fatto la storia dello sport a Milano. Per questo, gli organizzatori hanno voluto dei pugili che hanno dimostrato di far parte dell’élite dellaeuropea, ...