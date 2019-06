Boca Juniors | il presidente Angelici chiama De Rossi | “le nostre porte sono aperte per

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il numero uno del club argentino ha sottolineato come Daniele Desarebbe il benvenuto alChiusa la propria parentesi con la maglia della Roma, Daniele Devaluta attentamente il proprio futuro, valutando le offerte finora giunte al suo agente da altre società. Fabio/AS Roma/LaPresse Niente Serie A ovviamente, l’attenzione del centrocampista italiano è puntata all’estero, in particolare in Sudamerica, dove il classe ’83 non ha fatto mistero di ammirare il. Proprio ildegli Xeneizes ha parlato di Dein occasione del Congresso Fifa tenutosi oggi a Parigi, aprendo leall’ex Roma: “è difficile – le parole dia ‘Infobae’ – tocca a lui decidere se vuole giocare il suo ultimo anno di carriera al. Ma per giocatori di questo livello la nostra porta è ...

fantagazzetta : De Rossi in Argentina? Il presidente del Boca Juniors: 'Decisione difficile, la nostra porta è aperta'… - asighttobehold_ : Buffon E De Rossi No Boca Juniors - ilRomanistaweb : #BocaJuniors, #Angelici: 'L'arrivo di #DeRossi è una decisione che spetta a lui' ?? -