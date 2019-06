BMW M8 - Fino a 625 CV per coupé e cabrio

quattroruote

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si è fatta attendere parecchio, la BMW M8. Annunciata durante la 24 Ore del Nürburgring del 2017, la versione più sportiva della due porte di Monaco è stata svelata a due anni di distanza nelle versioni, entrambe già ordinabili anche nell'allestimento Competition, il più performante della gamma. Negli Stati Uniti, mercato di riferimento per questo tipo di vetture, la M8è proposta con un prezzo di partenza di 133.000 dollari (118.121 euro), mentre per laservono almento 142.500 dollari (126.559 euro): per le versioni Competition serve aggiungere altri 13.000 dollari (11.546 euro). Le sportive saranno debutteranno in anteprima mondiale al BMW #NextGen in programma il 25 giugno a Monaco di Baviera, per poi arrivare sui mercati internazionali a settembre. V8, trazione integrale e 0-100 km/h in 3,2 secondi. Come anticipato, le nuove BMW M8 sfruttano la stessa ...

