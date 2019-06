Bmw e Jaguar Land Rover uniscono le forze per l’auto elettrica del futuro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Mentre tutti i cronisti dell’industria automobilistica sono con gli occhi puntati su Parigi per seguire gli sviluppi del tiremmolla Renault-FCA, BMW e il gruppo(JLR) hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di tecnologie relative alle mobilità: insieme coopereranno sulla quinta generazione della piattaforma a emissioni zero “eDrive” (completa di trasmissione ed elettronica di potenza), ideata dall’azienda bavarese e che farà da base ai prossimi modelli 100% elettrici di JLR, nonché alla nuova suv BMW iX3. La suddetta è solo l’ultima delle partnership siglate da BMW per condividere i pesanti oneri ingegneristici relativi aldel: la marca ha già in essere accordi con Daimler, Intel ed FCA in tema di guida autonoma, elettrificazione, servizi e connettività. “L’industria automobilistica sta subendo una forte trasformazione”, ha ...

