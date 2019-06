Bianca Atzei rilascia il nuovo singolo ma il fidanzato lo consiglia come lassativo

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019)ilma non tutti sembrano gradire La mia bocca. Si è infatti espresso il suo, Stefano Corti, che ha commentato con ironia la sua nuova uscita discografica. La pubblicazione del brano è servita anche per far uscire allo scoperto la loro relazione, che arriva a qualche anno dalla conclusione della storia d'amore con Max Biaggi. "Mi ha chiesto di ascoltare il brano e di dire cosa ne penso: devo dire che è ottimo per gli stitici e a casa la metto a tutto volume perché mi sta sul c***o il vicino". Il commento è corredato di un emoticon a cuore, che è servito per smorzare i toni del neo innamorato. La divertente notizia ha fatto immediatamente il giro del web, anche se non sono arrivati commenti da parte della diretta interessata. Ha fatto quindi più clamore la novità sul legame con Stefano Corti rispetto al ritorno in musica ...

riccioale19 : RT @OptiMagazine: .@BiancaAtzei rilascia il nuovo singolo ma il fidanzato lo consiglia come lassativo - OptiMagazine : .@BiancaAtzei rilascia il nuovo singolo ma il fidanzato lo consiglia come lassativo - _DAGOSPIA_ : CHICCHE DI GOSSIP - ALLEGRI E IL MAN UTD,BIANCA ATZEI IN LOVE, BASTIANICH,GERMANI E VACCHI...… -