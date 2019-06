Berlusconi | Tregua nel governo? La crisi è nei fatti Centrodestra unito avrà oltre

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Per Silviol’esperienza delConte è giunta al capolinea. All’indomani dellasiglata al telefono tra i due vice premier Luigi di Maio e Matteo Salvini, con conseguente salita al Colle del Leader M5s per rassicurare Mattarella,al Corriere della Sera dice: "Questoè finito e non esiste una alternativa alaltrimenti si va alle elezioni. Lo chiedono anche i leghisti". Pero non: "Laè nei, inevitabile: per ora l’hanno evitata, a prezzo dell’ennesimo compromesso paralizzante sul codice degli appalti, ai danni delle aziende e di chi lavora nel settore, ma al prossimo provvedimento importante per il paese Lega e Cinque Stelle saranno di nuovo in conflitto. Del resto si è mai visto un premier che convoca una conferenza stampa per chiedere ai due vice se vogliono proseguire con l’esperienza di ...

renatobrunetta : .@forza_italia e @berlusconi sono gli unici interlocutori credibili con le istituzioni europee! Se la Lega non ama… - Py_FeS2 : RT @renatobrunetta: .@forza_italia e @berlusconi sono gli unici interlocutori credibili con le istituzioni europee! Se la Lega non ama l’Eu… - EmanuelePigni : RT @renatobrunetta: .@forza_italia e @berlusconi sono gli unici interlocutori credibili con le istituzioni europee! Se la Lega non ama l’Eu… -