Berlusconi | Nuovo governo o voto | ora serve una federazione di Centrodestra

Berlusconi : «Nuovo governo oppure le urne. Ora la federazione di centrodestra» : Il Cavaliere: «Continuerò a guidare FI. Salvini sa che non si possono dire solo dei no e la stragrande maggioranza dei leghisti vuole tornare all’alleanza con noi.» «No a un Conte bis e mai un esecutivo tecnico. Toti? Non c’è spazio per un altro partito»

Giovanni Toti : "Entro luglio il nuovo partito". Asse con Giorgia Meloni - Berlusconi ha i giorni contati : "Lanceremo una costituente che possa riunire, in un'unica casa, chi è di Forza Italia e vorrà partecipare, e tutti quei movimenti o personalità che abbiamo perso per strada nell'ultimo anno mentre, da solo, gridavo al vento che così ci saremmo schiantati". Giovanni Toti, presidente della Regione Lig

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Berlusconi : se governo cade - nuovo voto : 13.32 "Il governo cadrà se ci sarà un insuccesso dei 5 Stelle e una buona affermazione mia e di Forza Italia", dice il leader di FI, Berlusconi, a 'Corriere Live' in vista delle prossime Europee. E aggiunge: se il governo cade "preferisco che Mattarella decida per le elezioni, magari a settembre. Ma sappiamo che molti parlamentari dei 5 Stelle non vogliono lasciare il Parlamento". Poi torna a sottolineare: "C'è un contrasto assoluto tra M5S e ...

Berlusconi : "Dopo le europee serve nuovo governo di Centrodestra" : Silvio Berlusconi, appena dimesso dall’ospedale a seguito di un intervento per occlusione intestinale, ha già ripreso la campagna elettorale. Il leader di Forza Italia prova a tirare la volata finale per gli azzurri quando mancano meno di 20 giorni al voto. Berlusconi dimesso dall'ospedale: 'Che paura' Berlusconi: "Dopo le europee nuovo governo di Centrodestra" Dopo le elezioni ...

Berlusconi - dopo europee nuovo governo : ROMA, 7 MAG - "Sono convinto che, se Forza Italia, come spero, avrà successo e il M5s il contrario, il governo che è capace solo di litigare se ne dovrà andare a casa. Serve un nuovo governo con un ...

Berlusconi : serve nuovo Governo con programma di Centrodestra : "Sono convinto che se Forza Italia avrà successo alle elezioni europee e il Movimento 5 Stelle il contrario, questo Governo, che è capace di litigare

Berlusconi : "Ora serve un nuovo governo e programma di centrodestra" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare: serve un nuovo governo con un programma di centrodestra. Il leader di Forza Italia ai microfoni del Gr1 non usa giri di parole e afferma: ' Sono convinto che se ...

Berlusconi : “Ho avuto paura”. E su Europee : voti a Fi anche per nuovo governo Italia : "Io sto bene, ho avuto una bella paura, poi tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile, tutti i dati fondamentali sono a posto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, uscendo dall'ospedale San Raffaele dopo un ricovero di sei giorni in seguito all'intervento chirurgico di martedì scorso per un'occlusione ...

Berlusconi torna alla carica : faremo un nuovo Governo : Come un leone nonostante abbia 82 anni. Silvio Berlusconi è stato dimesso giusto oggi dall’ospedale San Raffaele. A una sola

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : si 'mangiano' Forza Italia. Il nuovo partito da 20% che cancella il Cav : Dettaglio succulento fornito dal sito fondato da Roberto D'Agostino : questo nuovo soggetto politico 'dovrebbe essere guidato da un triumvirato di uomini non provenienti dalla politica, uno per il ...

Silvio Berlusconi - nuovo ricovero al San Raffaele per una colica renale acuta : La comunicazione da fonti di Forza Italia. Nel pomeriggio è previsto un incontro con i candidati alle Europee

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «La Lega minaccia la crisi : rivuole Berlusconi?». «Pensi ai furbetti del reddito...» : Il leader del M5S contro gli alleati: «Dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini?». La replica del Carroccio: «Nessun pericolo,

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano - retroscena clamoroso : 'Si sono incontrati di nuovo'. Di cosa parlano : Soffiata clamorosa su Silvio Berlusconi : ad Arcore è tornato Angelino Alfano . L'ex scissionista di Ncd , come ricorda il Fatto quotidiano , è oggi consulente di un importante studio legale di Milano,...