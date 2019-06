Belve (Nove) - Maria Giovanne Maglie e Andrea Delogu ospiti di Francesca Fagnani venerdì 7 giugno alle 22.45 : Torna con la terza stagione inedita “Belve”, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato da Francesca Fagnani, in prima tv sul Nove di Discovery Italia da venerdì 31 maggio alle 22.45. Dopo la prima puntata che ha visto come ospiti la vicepresidente della Camera Mara Carfagna e la showgirl Alba Parietti, questa settimana è la il turno di due volti della televisione: l’ex corrispondente Rai Maria Giovanne Maglie e la ...

Belve (Nove) Carfagna : “Forza Italia? Il partito non esiste. Berlusconi è ancora il leader - ma va affiancato” : “Oggi non esiste un partito, esiste un’organizzazione territoriale. Non esiste un’organizzazione a livello nazionale, quindi un coordinamento in grado di affiancare il presidente Berlusconi nell’elaborazione della linea politica, nella gestione delle alleanze, nella scelta, anche, per esempio, dei candidati”. A pochi giorni dai risultati delle elezioni europee, la vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Forza Italia? Il partito non esiste. Berlusconi è ancora il leader - ma va affiancato nelle scelte politiche” : “Oggi non esiste un partito, esiste un’organizzazione territoriale. Non esiste un’organizzazione a livello nazionale, quindi un coordinamento in grado di affiancare il presidente Berlusconi nell’elaborazione della linea politica, nella gestione delle alleanze, nella scelta, anche, per esempio, dei candidati”. A pochi giorni dai risultati delle elezioni europee, la vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di ...

Belve (Nove) Alba Parietti a Francesca Fagnani : “Non faccio più sesso : ora sono più contorta sul piano intellettuale” : “E’ molto difficile per una persona che ama veramente il sesso fingerlo, o meglio, per una persona che amava il sesso. Adesso sono più contorta sul piano intellettuale e meno sul piano fisico. faccio meno fatica. Ho corteggiatori dai 23 ai 90 anni: tanto non facendo sesso posso fare quello che voglio”. Alba Parietti, ospite della terza stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Nove, venerdì 31 maggio ...

Belve (Nove) - Alba Parietti : “Tra i miei amori Ezio Bosso e Gianluca Vialli. Anche Saviano? Sarebbe piacevole” : E’ risaputo che ad Alba Parietti, showgirl tra le più amate in Italia, vengano attribuiti molti amori e, ospite di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda sul Nove, venerdì 31 maggio, alle 22,45, non ne risparmia neAnche uno. E’ nota la lunga relazione che la legò al filosofo Stefano Bonaga, di cui si conosce la fede politica “rossa”, forte al punto che convinse la conduttrice torinese a rifiutare ben nove ...