Bebe Vio e Valentina Vezzali ieri a Palermo per parlare del ruolo della donna nello sport

Scherma - Bebe Vio sa solo vincere : la campionessa paralimpica trionfa in Brasile : Bebe Vio continua a stupire e sa solo vincere. La campionessa paralimpica a Rio 2016 nel fioretto conquista il successo anche sulle pedane brasiliane di San Paolo dove si sta tenendo la Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. La fiorettista delle Fiamme Oro si è portata a casa il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria leadership nel ranking mondiale e soprattutto dimostrando a tutti che la sua fame di ...

Bebe Vio a Blogo : "Mi avevano proposto di rifare La vita è una figata - ma ora voglio concentrarmi sullo sport" : Bebe Vio torna in televisione, ma solo come protagonista di uno spot pubblicitario. La campionessa paralimpica 20enne è ancora una volta il volto scelto per la campagna di Sorgenia, uno dei principali operatori del mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale. Il nuovo spot si vedrà in televisione a partire da domenica 5 maggio: pochi secondi girati alla spettacolare La Nuvola di Fuksas a Roma sulle note di Goldrake. "Mi fa molto ...

Sorgenia con Bebe Vio : Continua il sodalizio fra Sorgenia e la campionessa paralimpica e mondiale di scherma Bebe Vio, protagonista della nuova campagna di comunicazione del gruppo dell'energia. La campagna, che sarà ...

Bebe Vio : 'L'ansia per Tokyo 2020 sale' : 'L'ansia sale, comunque siamo contenti. La prossima gara è in Brasile, parto il 20 maggio, abbiamo sia la gara a squadre che la gara individuale, quindi è tosta, ma ci alleniamo tanto, deve andare ...

Bebe Vio : “Come la tecnologia mi ha salvato la vita (e portato fino alla Casa Bianca)” : Questo articolo è comparso originariamente sul numero 79 di Wired Italia, nell’inverno del 2016, e fa parte di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni. (foto: Mattia Balsamini) Lo sport unisce, crea ponti e abbatte muri. È un’avanguardia della società, anticipa e detta le tendenze. A ottobre sono stata alla Casa Bianca, scelta dal presidente del Consiglio Matteo Renzi per ...

Bebe Vio : storia - malattia - età e viso. Cos’ha avuto l’atleta italiana : Bebe Vio: storia, malattia, età e viso. Cos’ha avuto l’atleta italiana Chi è Bebe Vio Tra le atlete paralimpiche più famose al mondo, Bebe Vio è sicuramente una delle personalità più amate in Italia e all’estero, sia per i suoi trionfi sportivi sia, a maggior ragione, per il coraggio e la forza d’animo che la contraddistinguono. Bebe Vio, da poco ventiduenne (è nata il 4 marzo 1997), ha conquistato il cuore degli italiani e degli ...

Che tempo che fa - gaffe di Fabio Fazio con Bebe Vio : "Eskere con la mano lo sai fare?" (VIDEO) : Piccola gaffe in diretta su Rai Uno per Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il noto conduttore ha avuto infatti il piacere di intervistare (ancora una volta) Bebe Vio, schermitrice italiana nota per aver vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi 2017.Come saprete, la disabilità di Bebe Vio è dipesa da una meningite fulminante, che nel 2008 (quando l'atleta aveva solo 11 anni) causò alla giovane un'estesa infenzione e ...

Che tempo che fa 7 aprile 2019 in diretta : intervista a Luigi di Maio e Bebe Vio : E ancora Federica Brignone , con 10 successi la terza sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo dopo Compagnoni e Kostner, Lello Arena e Paolo Brosio . Per vedere l'intera ...

