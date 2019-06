Beach soccer | European Games 2019 | i convocati dell’Italia Azzurri a caccia della

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Appuntamento importante in Bielorussia per la Nazionale italiana di: gli, trionfatori ad Alghero nel 2018 nell'Euro League, si presenteranno al via deglidi Minsk come squadra favorita. Da riscattare l'edizione di quattro anni fa, chiusa al secondo posto alle spalleRussia al termine di una finale davvero equilibratissima. Appuntamento dal 25 al 29 luglio, presenti otto squadre suddivise in due gironi (le prime due direttamente in semifinale). Idell'Italia: Andrea Carpita Luca Alfio Chiavaro Francesco Corosiniti Simone Del Mestre Michele Di Palma Alessio Frainetti Josep Junior Gentilin Gabriele Gori Simone Marinai Pietro Angelo Palazzolo Paolo Palmacci Emmanuele Zurlo

