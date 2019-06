Bastano 199 euro per il Realme 3 Pro | device rivelazione in Italia

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Oggi 5 giugno non è solo il giorno dell'accensione della rete 5G di Vodafone in 5 cittàne, ma anche quello dell'annuncio per il nostro Paese del3 Pro, uno smartphone che potrebbe lasciare in qualche modo il segno, come vi avevamo già anticipato in questo articolo. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del sub-brand di OPPO, che si rivolge soprattutto agli utenti più giovani, garantendo prestazioni di un certo livello ed offrendosi ad un prezzo accessibile.Il cartellino applicatogli parte da 199per il modello base con 4GB di RAM e 64GB di storage, per arrivare a 249, importo che servirà per portarsi a casa la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il3 Pro dispone di uno schermo IPS FullHD+ da 6.3 pollici, ed è spinto dal processore Snapdragon 710. La fotocamera posteriore è doppia, composta da un sensore principale Sony IMX519 da ...

