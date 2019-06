Basket | Olimpia Milano e Italia | Chris Burns positivo agli anabolizzanti

Serie A Basket – Olimpia Milano - pronto il rinnovo per Vladimir Micov : Vladimir Micov pronto al rinnovo con l’Olimpia Milano: l’ala serba dovrebbe firmare un biennale che lo legherà alla società meneghina fino al 2021 Dopo il disastroso finale di stagione, concluso con l’eliminanzione al secondo turno dei Playoff contro la sorpresa Sassari, in casa Olimpia Milano è tempo di fare i conti con il mercato. In una società vincente, dopo un fallimento del genere, spesso sono tante le teste che ...

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari Basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff Basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto (18-16) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Olimpia Milano-Dinamo Sassari - Semifinali Play-off Basket 2019 : date - programma - orari e tv : Si conosce la prima serie di semifinale dei playoff scudetto 2018-2019. A disputarla saranno A|X Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari. In molti ritengono questa una finale anticipata, e c’è della ragione: Milano è la squadra ritenuta universalmente la più attrezzata per la vittoria, ma Sassari è proveniente da un momento clamorosamente positivo, in cui da più di due mesi non conosce la parola sconfitta e, nel mezzo, s’è ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Nunnally trascina Milano. L’Olimpia espugna Avellino e porta la serie a gara-5 : Si va a gara-5. L’Olimpia Milano sbanca il Pala Del Mauro per 86-80 e riporta la serie al Forum. Con le spalle al muro la squadra di Pianigiani si ritrova e supera una Avellino mai doma e che fino all’ultimo secondo ha provato a rientrare in partita. Decisiva la partenza sprint di Milano, con la Sidigas che a differenza delle altre sfide ha dovuto sempre inseguire i Campioni d’Italia in carica. Super prestazione in casa Milano ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano Basket - Gara-4 Play-off in DIRETTA : meneghini spalle al muro - irpini per chiudere la serie : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 dei quarti di finale di serie A 2018-2019. La Sidigas Avellino è a caccia del match point contro l’A|X Armani Exchange Milano. La Scandone ha in mano un match point che avrebbe dello storico: soltanto una volta l’ottava forza della massima serie ha eliminato la prima nei playoff scudetto. Accadde nella stagione 1984-85: nell’epoca delle serie al meglio delle 3 partite, la ...

Playoff Serie A Basket – Olimpia Milano - lite social per Mike James : “infortunio? Non voglio rientrare se…” : Mike James resta fuori per infortunio e litiga su Twitter con un tifoso: criticato nell’atteggiamento, il playmaker americano risponde duramente Dopo aver dominato la regular season, l’Olimpia Milano rischia seriamente di abbandonare i Playoff al primo turno. La formazione allenata da coach Pianigiani si trova sotto 1-2 nella Serie contro Avellino e questa sera, in trasferta, potrebbe arrivare il colpo del ko. La squadra ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano Basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine primo quarto (21-18) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...