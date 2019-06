Baseball | European Champions Cup 2019 | Bologna e Parma si riscattano e ottengono la loro

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La seconda giornata diCup vede arrivare la pronta riscossa di UnipolSaiClima, che dopo le sconfitte di ieri mettono un mattone importante per l’ingresso nelle semifinali della massima competizione europea., impegnata sul diamante di Castenaso, si libera con facilità irrisoria dei Rouen Huskies con un sonante 21-3, con tanto di interruzione per manifesta dopo cinque inning. In verità, per tre riprese la partita c’è, pur con i ducali già in vantaggio 1-0 grazie a un singolo di Poma sul quale Koutsoyanopulos arriva a casa base sostanzialmente senza disturbo francese. Quanto accade nel quarto inning, però, rende l’idea di tutti i superlativi possibili: i punti messi a segno sono 16, frutto di 13 valide (tre di Poma), tre fuoricampo (due di Vinales e uno di Koutsoyanopulos) e un totale di 22 battitori che si alternano contro Prioul ...

