Baseball | European Champions Cup 2019 | Bologna e Parma sconfitte nella prima giornata

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) E’ iniziata quest’oggi l’edizionedell’Cup di, classica rassegna annuale che vede fronteggiarsi i migliori club del Vecchio Continente, a caccia del titolo più prestigioso del panorama. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di, con le sfide svolte trae Castenaso. GRUPPO A: debutto amaro per il, che è riuscita a resistere fino al sesto inning contro gli olandesi campioni in carica del Curaçao Neptuns, che hanno sbloccato il punteggio a seguito del singolo di De Cuba. Lacorsa degli emiliani si è compiuta nel corso dell’ottavo parziale, ma proprionona e decisiva ripresa è arrivato il colpo del ko, con il singolo di Kemp che ha chiuso la sfida sul 2-1. Gara invece molto avvincente tra i francesi del Rouen e i tedeschi del Bonn, vinta dai transalpini per 11-9. GRUPPO ...

lungoparma : Champions Cup: Parma Baseball sconfitto 2-1 da Neptunus: Il Parma Clima gioca un’eccellente partita contro i campio… - Filippo_64 : Iniziata la European Champions Cup 2019 ed è subito Italia-Olanda. I campioni in carica del #NeptunusRotterdam supe… - g_mazzone : Baseball European Champions Cup, l’elite europea di scena in Italia -