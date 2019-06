Bancarotta fraudolenta | tre arresti | tra i beni venduti anche una Ferrari

La procura di Milano ha aperto un’indagine per Bancarotta fraudolenta sul fallimento di Mercatone Uno - dice AGI : L’agenzia stampa AGI ha scritto che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta per bancarotta fraudolenta sul fallimento di Mercatone Uno, nota catena italiana della grande distribuzione di mobili acquistata nel 2018 dalla società Shernon Holding srl. La notizia del fallimento

Chiuso Mercatone Uno - la procura di Milano indaga per Bancarotta fraudolenta : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della catena di ipermercati Mercatone Uno. Stando a quanto apprende l’Agi, l’indagine, alle battute iniziali, è stata affidata al procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti sono in corso di svolgimento ...

Mercatone Uno - procura di Milano indaga per Bancarotta fraudolenta dopo il fallimento di Shernon Holding : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della Shernon Holding, la società a cui dall’agosto 2018 faceva capo Mercatone Uno. Ne ha dato notizia l’Agi, che riferisce come l’indagine sia stata affidata al procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti ...

Mercatone Uno - procura di Milano indaga per Bancarotta fraudolenta dopo fallimento di Shernon Holding : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della Shernon Holding, la società a cui dall’agosto 2018 faceva capo Mercatone Uno. Ne ha dato notizia l’Agi, che riferisce come l’indagine sia stata affidata al procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti ...

La Procura Milano indaga su Mercatone Uno per Bancarotta fraudolenta : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della catena di ipermercati Mercatone Uno. Stando a quanto apprende l'Agi, l'indagine, alle battute iniziali, è stata affidata al Procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti sono in corso di svolgimento da parte della Guardia di ...

Milano - frequenze radio e società fallite : inchiesta per Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio : Regole incerte e maglie larghe. E’ il mondo delle radio locali. Universo sconosciuto ai più. Dove non mancano le pressioni e i contatti anche con i vertici del ministero delle Telecomunicazioni. Una storia che da tempo sta raccontando la Procura di Milano attraverso diverse inchieste. L’ultimo capitolo riguarda un fascicolo per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio la cui chiusura delle indagini è stata firmata dal ...

Brindisi - Bancarotta fraudolenta e simulazione di reato : arrestati due imprenditori : La Guardia di Finanza di Ostuni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari a carico di due imprenditori di Ceglie Messapica, Luigi e Lorenzo Elia, rispettivamente padre e figlio. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, i due si sarebbero resi protagonisti di svariati reati, uno su tutti quello di bancarotta fraudolenta. Inoltre, tempo addietro, i due avrebbero letteralmente simulato un furto, in quanto ...

Cosenza : il sindaco Occhiuto indagato per Bancarotta fraudolenta : Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha ricevuto un avviso di conclusione indagini per bancarotta fraudolenta. L'inchiesta non lo coinvolge in qualità di primo cittadino di Cosenza ma di ...

Mario Occhiuto accusato di Bancarotta fraudolenta : Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha ricevuto un avviso conclusione indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Secondo l'accusa, dalla ...

12 : 26 | Cosenza - indagato per Bancarotta fraudolenta il sindaco Occhiuto : 09.05.2019 - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Forza Italia) risulta indagato per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Si tratta della Ofin srl, fallita nel 2014, dalla quale sarebbero stati distratti oltre tre milioni di euro, in differenti operazioni. Le indagini sono state eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Cosenza, coordinate dalla ...