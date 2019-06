Bambino di 5 anni schiacciato dal cancello di casa | gravissimo

UOMO LANCIA Bambino DI 5 ANNI DAL TERZO PIANO/ I genitori : 'Noi ti perdoniamo' : Un UOMO ha LANCIAto un BAMBINO di 5 ANNI dal TERZO PIANO di un centro commerciale senza alcun motivo. La lezione disarmante dei genitori: 'Ti perdoniamo'.

Incendio Notre-Dame - trovato piombo nel sangue di un Bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte : Nel sangue di un bambino residente nel quartiere parigino di Notre-Dame sono state trovate tracce di piombo superiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’Incendio divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del ...

Bambino di 5 anni schiacciato da cancello : è gravissimo : A Ostia Antica. Il Bambino di 5 anni ha riportato vari traumi e un trauma cranico con ematoma cerebrale

Uomo insulta Bambino nero di 11 anni lasciandolo in lacrime in centro a Firenze : Gli ha detto 'Obama' e gli ha mostrato il dito medio. Il ragazzino era in gita con la sua classe. L'episodio in piazza della Signoria

In mezzo alla strada alle 5 del mattino! Bambino di 4 anni segue il padre al lavoro e si perde di notte : Il piccolo è uscito di casa in pigiama per seguire il padre che stava andando al lavoro nella caserma di Ederle. L'uomo non si è accorto di nulla. Quando ha visto il bimbo in mezzo alla strada alle 5 del mattino con addosso solo un pigiama non ha creduto ai suoi occhi ed ha immediatamente dato l'allarme alla polizia. La scoperta è stata fatta da una donna di Vicenza. Il Bambino aveva appena 4 anni ed era da poco uscito da un appartamento ...

Novara - Bambino di due anni morto in casa : fermati padre e madre. “Corpo martoriato e maltrattamenti pregressi” : Quando è morto in ospedale, il corpo del piccolo Leonardo, di due anni, era “martoriato con lesioni multiple”. Per questo il procuratore Marilinda Mineccia ha disposto il fermo per la madre, Gaia Russo, e il compagno Nicholas Musi. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. Il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, ha dichiarato che si tratta di “un omicidio avvenuto in un quadro di ...

Andria - 22enne arrestato per violenza su un Bambino di 11 anni : Un ragazzo di 22 anni di Andria è stato arrestato con l'accusa di violenza aggravata e continuata, corruzione e adescamento di minorenni. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Trani, è iniziata in seguito alla denuncia presentata dai genitori di un bimbo di 11 anni, messi in allarme dai numerosi messaggi che il figlio riceveva anche di notte sul suo cellulare. --Dopo aver controllato il telefono il padre e la madre del bimbo hanno scoperto ...

Milano - Bambino di 2 anni ucciso a botte. La confessione del padre : “Non riuscivo a dormire - mi sono alzato e l’ho picchiato” : Davanti al procuratore, Aljica Hrustic ha confermato quanto aveva già detto mercoledì sera davanti agli investigatori. Ha raccontato di essere stato lui, 25enne di origini croate, a picchiare suo figlio di 2 anni e 5 mesi, trovato morto all’alba di ieri nell’appartamento popolare di via Ricciarelli 22, a Milano. “L’ho picchiato, poi l’ho visto morto, non credevo che l’avrei ucciso”, ha detto al pm Giovanna Cavalleri. In ...

