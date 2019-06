repubblica

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il tweet-appello di Patrizia Moretti contro la Lega in vista del voto domenica: "Italia ti prego no, non cedere alle facili lusinghe dell'uomo forte al comando"

StraNotizie : Ballottaggio a Ferrara, la mamma di Federico Aldrovandi: 'Chi applaude gli omicidi è al potere'… - Claudia700329 : RT @MorettiPatri: Federico piange per le ferite alla testa. L'ho appena sognato. Chi applaude gli omidici è al potere nella nazione e nelle… - francorosace : RT @MorettiPatri: Federico piange per le ferite alla testa. L'ho appena sognato. Chi applaude gli omidici è al potere nella nazione e nelle… -