Azzannata da un dobermann mentre passeggia con la figlia | Aiutatemi a trovare il

(Di mercoledì 5 giugno 2019) «Sono sconvolta. Non ho fatto in tempo a dire a mia: “Guarda che cane bellissimo”, che quello mi si è avventato addosso e mi ha attaccata con violenza. Ma quello che fa ancora più male è che nessuno ha mosso un dito per aiutarmi. E soprattutto che il proprietario del cane se ne sia andato via come niente fosse. Addirittura rideva...».A raccontare la sua tragica esperienza a Il Tirreno è Elisabetta De Marinis, 40enne di Grosseto. È sotto choc al pronto soccorso, con una flebo di antibiotici attaccata al braccio e il corpo dolorante per sette morsiracconta al quotidiano l’incredibile aggressione da parte di un, ieri pomeriggio alle 17,20 al parco Giotto di Grosseto in mezzo alle persone e a tanti bambini,leiva con ladi 16 anni.Nonostante il dolore, racconta lucidamente ...

