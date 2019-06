Avanti così o elezioni anticipate? Cosa pensano gli italiani del governo

Giancarlo Giorgetti : "Così non si va Avanti. Sono pronto a mollare il governo" : Matteo Salvini conosce la parte e sa quello che bisogna dire a quattro giorni dal voto: «Il governo continua al cento per cento dopo le elezioni. Sul piano interno non cambierà nulla, non chiederò un sottosegretario in più». Ma da qui a dire che Giuseppe Conte può dormire sonni tranquilli, ce ne pas

Giorgetti ribadisce : "Così non si può andare Avanti" : Oggi il Presidente del Consiglio ha incontrato al Quirinale il Presidente Sergio Mattarella. Non si tratta di una convocazione ufficiale, ma sicuramente il Presidente della Repubblica ha voluto incontrare Giuseppe Conte per parlare dei temi d'attualità nell'agenda politica che stanno dividendo il Governo, su tutti il criticatissimo Decreto Sicurezza Bis, già censurato anche dalle Nazioni Unite.Il Premier sta vivendo probabilmente il momento ...

Governo - Conte da Mattarella - Giorgetti : 'Così non si può andare Avanti' : A pochi giorni dalle elezioni europee non si stemperano, nel Governo gialloverde, le tensioni. Oggi, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte saliva al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, ha spiegato alla stampa estera - senza celare un certo malumore - che oggi non ci sarà il Cdm voluto dal ministro Matteo Salvini. Le critiche di Giorgetti Oggi, ...

Dl sicurezza - scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va Avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Europee - Giorgetti : “Così non si può andare Avanti”. Di Maio : “Lega vuole tornare con Berlusconi” : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti lancia un monito agli alleati: "Così non si può andare avanti. È chiaro che se arriva un plebiscito Salvini avrà un ruolo maggiore in Italia come in Europa". Luigi Di Maio: "Ci minaccia perché una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi".Continua a leggere

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare Avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee