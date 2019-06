Ascolti tv | The Voice chiude in bellezza | la vittoria di Simona Ventura

Ascolti Tv 4 giugno 2019 : la finale di The Voice non decolla : Ascolti Tv martedì 4 giugno 2019: la fiction Rai supera la finale di The Voice of Italy Ieri sera, martedì 4 giugno 2019, è andata in onda su Rai 2 la finale di The Voice of Italy. Il programma condotto da Simona Ventura, pur avendo registrato sempre degli ottimi risultati in termini di Ascolti Tv, […] L'articolo Ascolti Tv 4 giugno 2019: la finale di The Voice non decolla proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 4 giugno 2019. The Voice chiude al 10.8%. Rai 1 13.7% - Canale 5 11.4% : The Voice - Gigi D'Alessio e Carmen Pierri Su Rai1 Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy ha interessato 1.710.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 giugno 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a Pechino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per Ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...

Ascolti All Together Now - The Voice : Michelle Hunziker cala al 13% : All Together Now, Ascolti di ieri: Michelle Hunziker cala ancora. Vince Rai1 in replica È andata in onda ieri sera, giovedì 30 maggio, una nuova puntata di All Together Now, il programma musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di J-Ax come Direttore del muro umano formato da 100 persone. Per il programma, questi sono stati gli Ascolti: 2.398.000 telespettatori e il 13.86% di share. Il programma della Hunziker ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019. Vince Il Giudice Meschino (22.4%) - All Together Now 13.9% - The Voice 7.5% - Piazza Pulita 6.5% : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato 4.488.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.50 – la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 2.398.000 spettatori pari al 13.9% di share (After Show: 852.000 – 13.5%). Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato 1.385.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Ascolti tv - la Partita del Cuore vince il prime time e bene anche 'The Voice' : Il match di beneficenza in onda su Rai 1 vince su 'Room', in onda su Canale 5. Terzo posto per il talent di Rai 2

Ascolti TV | Martedì 28 maggio 2019. La Partita del Cuore 12.5% - Avatar 10.4% - Room 10.1% - The Voice 9.7% : La Partita del Cuore - Paolo Belli Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 2.776.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 Room ha raccolto davanti al video 2.110.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1.867.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Avatar ha catturato l’attenzione di 1.930.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 ...