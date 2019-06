Aripijate Asia Argento rifiuta l' appello di Morgan dopo l' ingiunzione di

agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Le ultime notizie surisalgono al 4 giugno, giorno della finale di The Voice, il talent musicale di cui è uno dei quattro giudici. Il 5 giugno invece era previsto lo sfratto esecutivo dalla sua casa, pignorata giorni fa e messa all'asta. “Se verranno a sbattermi fuori, andrò in mezzo alla strada” aveva dichiarato,aver fattoalle sue ex, in particolare. Il cantautore capace di dilapidare un patrimonio, o perlomeno una vita agiata, per non essere mai riuscito a cedere alle sue debolezze, potrebbe già essere lì, in mezzo alla strada, senza sapere dove passare la notte. Eppure Marco Castoldi, questo il suo nome vero, è senza alcun dubbio uno dei maggiori talenti musicali sfornati dal panorama musicale italiano, un talento esattamente pari a quello posseduto da quegli artisti che lui, a ben ragione, prosegue da anni ad omaggiare con un ...