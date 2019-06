Aree pedonali e non solo - Monopattini elettrici in città | ok del governo

quattroruote

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Parte la sperimentazione nelleitaliane di hoverboard, segway,e monowheel. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto che, finalmente, attua la norma prevista dalla legge di Bilancio per il 2019, entrata in vigore l1 gennaio scorso e che, come spesso accade in Italia, noncolma un vuoto normativo, ma disciplina la realtà in alcuneurbane, Roma e Milano su tutte. Di fatto, si permette a questi mezzi (il testo intenzionalmente non li chiama veicoli, ma dispositivi) di circolare su strada, cosa fino a oggi vietata. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma.A ciascuno la sua strada., hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su, percorsie ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia ...

