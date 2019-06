ArcelorMittal Italia ha annunciato la cassa integrazione per un massimo di 1 400

ArcelorMittal taglia produzione in Europa e frena piano espansione in Italia : ...per chiedere che le salvaguardie siano rafforzat e con l'obiettivo di impedire un ulteriore aumento delle importazioni dovuto alla continua sovracapacità globale e a un indebolimento dell'economia ...

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...