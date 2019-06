Appello delle imprese al governo | la “fabbrica bella” e “green” è sostenibile e più

Migranti in difficoltà a largo della Libia - nuovo Appello delle Ong : Mauro Indelicato Sembra ripetersi il caso della scorsa settimana: su Alarm Phone viene segnalata la presenza di un'imbarcazione con a bordo Migranti in difficoltà e le ong premono sul governo per l'intervento Le condizioni meteo nel Mediterraneo centrale sono sempre più in via di miglioramento e questo fa prevedere, nel breve termine, un possibile aumento del numero delle partenze della Libia. Ed è di poche ore fa la notizia di un ...

Carolina Girasole assolta anche in Appello : “L’ex sindaca di Isola Capo Rizzuto non fu eletta con i voti delle ‘ndrine” : L’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, è stata assolta anche in secondo grado nel processo “Insula”. La Corte d’Appello di Catanzaro, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado assolvendo la Girasole dalle accuse di voto di scambio politico-mafioso, turbativa d’asta e abuso d’ufficio. In attesa delle motivazioni, per i giudici è assoluzione piena perché quei fatti non sussistono e l’ex sindaco non li ha commessi. Difesa ...

Caterina Girasole assolta anche in Appello : “L’ex sindaca di Isola Capo Rizzuto non fu eletta con i voti delle ‘ndrine” : L’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, è stata assolta anche in secondo grado nel processo “Insula”. La Corte d’Appello di Catanzaro, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado assolvendo la Girasole dalle accuse di voto di scambio politico-mafioso, turbativa d’asta e abuso d’ufficio. In attesa delle motivazioni, per i giudici è assoluzione piena perché quei fatti non sussistono e l’ex sindaco non li ha commessi. Difesa ...

Elezioni - le storie dai seggi : gli sposi che hanno votato prima delle nozze e l’Appello social per trovare scrutarori : sposi al voto prima del “sì” Nonostante di lì a poco avrebbero dovuto sposarsi non hanno rinunciato ad andare a votare. Lei avrebbe voluto recarsi al voto in abito bianco prima di raggiungere il futuro marito all’altare ma poi, complice anche l’emozione per il grande giorno, ha cambiato idea e si è recata al seggio “in borghese”, la mattina presto, prima di dare inizio ai preparativi. È accaduto a Porcia, in provincia di ...

Migranti - l'Appello delle famiglie di Bologna a Conte : "Pronti ad ospitare i profughi" : Nuova lettera al premier per sollecitare l'accoglienza di chi è sbarcato dalla Mare Jonio. Ventisette volontari, anche di Torino e Treviso, danno la loro disponibilità

Francia - svolta nel caso di Vincent Lambert : Corte d’Appello ordina la ripresa delle cure : Un nuovo colpo di scena ha mutato il destino di Vincent Lambert, quando ormai sembrava segnato: lunedì sera la Corte d’appello di Parigi ha deciso che i medici dell’ospedale Sébastopol di Reims dovranno continuare a curarlo. Un intervento in extremis dopo una battaglia legale che va avanti da anni. Poche ore prima che i giudici si pronunciassero erano già state avviate le procedure per interrompere l’alimentazione e l’idratazione del paziente. ...

La corte d'Appello ordina la ripresa delle cure per Vincent Lambert : Vincent Lambert sopravviverà, sono state riprese idratazione e alimentazione al paziente tetraplegico francese, in cura all’ospedale Chu Sébastopol di Reims dopo la giornata di proteste alzatesi in tutto il mondo, la corte d'Appello di Parigi ha ordinato la ripresa dell’alimentazione e dell’idratazione.-- L’ospedale Chu Sébastopol di Reims con l’approvazione della moglie, suo nipote e dei sei fratelli, aveva deciso di interrompere la cura ...

Sicurezza - l'Appello di M5S e PD a Salvini<br>"Pensi alla sicurezza delle persone" : La sparatoria avvenuta ieri in strada a Napoli in cui sono rimaste ferite tre persone, inclusa una bambina di 4 anni in fin di vita, sembra aver riacceso i riflettori sull'esigenza di una vera lotta alla criminalità organizzata mentre i vertici dell'esecutivo gialloverde sono impegnati nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee.È stata l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a richiamare il Ministro dell'Interno ai ...

L'Appello dei bimbi delle elementari di Serravalle - ad Asti : "Lasciate in Italia Tawio - ci aiuta a giocare senza bisticciare" : "Salve commissione, sono un bimbo della scuola di Serravalle d'Asti. Vorrei chiederti di lasciare qui in Italia il mio amico Taiwo, lui ci aiuta a giocare senza bisticciare". È questo uno degli appelli degli alunni della scuola elementare di Serravalle, frazione di Asti, alla Commissione rifugiati della Prefettura per evitare l'espulsione dall'Italia di Tawio. Il giovane nigeriano, 21 anni, il 7 maggio dovrà presentarsi davanti ...

Mafia : processo Appello trattativa - deciso il calendario delle udienze : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - deciso il calendario delle udienze nel processo d'appello per la trattativa Stato-Mafia, che ha preso il via oggi davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo. Alla fine della prima parte della relazione introduttiva e prima della pausa pranzo, il presidente Angelo

Luca Zannoni e Samantha Gardin - Lega - accolgono l'Appello delle associazioni di categoria : 'E' tempo che la politica - proseguono - in particolare quella locale, si occupi di un'opera di snellimento e velocizzazione delle pratiche burocratiche necessarie per fare impresa, e che vada ...

Napoli - l'Appello di Marinella - il re delle cravatte : 'Non trovo giovani specializzati' : Ancora un altro imprenditore che non riesce a trovare giovani da impiegare nella sua attività. Questa volta la notizia arriva dalla Campania, e precisamente da Napoli, dove Maurizio Marinella, noto per essere il "re delle cravatte", non trova apprendisti da inserire come sarte o artigiani. L'uomo ha spiegato la situazione nel dettaglio alla Fabbrica dei Leader di Napoli, un evento che è stato voluto da Riccardo Maria Monti, assieme a Luca ...

Il presidente delle Seychelles fa un Appello per gli oceani da un sottomarino : Sullo stesso tema Gli studenti di tutto il mondo in piazza per il clima. Intervista agli attivisti italiani di #Fridaysforfuture Piano Energia e Clima 2030: l'Italia sta facendo abbastanza? L'Ue ha ...

L'Appello delle mamme anti-camorra - visita a sorpresa di Mattarella a Napoli : Mattarella torna a Napoli, e lo fa in un momento delicato per la città e i suoi abitanti, ancora scossi dalla brutale esecuzione di camorra nel rione Villa, enclave della periferia orientale,...