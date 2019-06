Appello alla Raggi | tutelare parchi in vista ultimo giorno di scuola

Clima - Appello alla sostenibilità dalla Casellati : “Le istituzioni hanno una sola via percorribile” : “Le istituzioni di tutto il mondo hanno una sola via percorribile: ispirare le politiche pubbliche ad una totale sostenibilità. Il tema è semplice: dobbiamo fare in modo che le future generazioni possano ricevere le stesse opportunità e le stesse risorse di quante ne abbiamo a disposizione oggi“. A dichiararlo è il presidente del Senato Elisabetta Casellati durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi per ...

Nuovo Appello di Conte alla Lega : “Sul Codice Appalti non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta, il tema, è il Codice degli Appalti e lo «sblocca cantieri». «Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando», dice Conte, prendendo parte alla bilaterale tra Italia e Commissione europea sull’inquinamento dell’aria. Il...

Il Papa in Romania : l’Appello a non cedere alla cultura dell’odio : L'articolo Il Papa in Romania: l’appello a non cedere alla cultura dell’odio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Appello alla responsabilità di Visco. Questo debito non fa crescere e non ci sono scorciatoie : Roma. Per dirla con Wittgenstein, "le parole sono azioni". Un messaggio che in questa fase politica ed economica appare prezioso e che il governatore della Banca d'Italia ci ha tenuto a mandare al governo in occasione del suo discorso con le considerazioni finali, questa mattina a palazzo Koch. Visc

Silvio Berlusconi - l'Appello di Mara Carfagna dopo le Europee : "Serve una squadra alla sua altezza" : Tanto Matteo Salvini quanto Giorgia Meloni hanno più di un motivo per esultare dopo i risultati ottenuti alle elezioni Europee. Ma sulle loro tentazioni di "autosufficienza", la vicepresidente della Camera Mara Carfagna nel suo blog sull'Huffington post lancia un chiaro avvertimento: "Senza Forza It

Asamoah Gyan dice addio alla Nazionale - ma il presidente del Ghana non ci sta : l’Appello all’attaccante 33enne : Il presidente del Ghana chiama Asamoah Gyan per convincerlo a tornare a vestire la maglia della Nazionale In Ghana, la Nazionale di calcio è un affare di Stato. Lo testimonia l’intervento diretto del presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, che ha preso il telefono e ha chiamato l’attaccante Asamoah Gyan con un messaggio perentorio: “Torna a giocare in Nazionale“. Il 33enne attaccante, tesserato in Turchia con il ...

In "A hidden life" Terrence Malick lancia un Appello : diciamo "no" alla destra nostalgica e xenofoba : L’attualità di una destra nostalgica e xenofoba che mette sotto assedio l’Europa intera potrebbe giocare non poco per ritagliare un posto nel “Palmarès” a “A hidden Life” di Terrence Malick, autore di culto che da un quindicennio, più o meno, ho inserito nella mia personale ‘Accademia dei Sopravvalutati’. I critici - finora orientati a tifare per una Palma ad Almodovar (sarebbe ...