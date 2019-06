Anticipazioni spagnole Una Vita | Ramon ha un grave incidente

Una Vita Anticipazioni spagnole : Esteban si innamora di Silvia. Arturo pazzo di gelosia! : Silvia accetterà di aiutare il giovane Esteban Marquez ma il ragazzo finirà per innamorarsi di lei e per scatenare la gelosia di Arturo.

Una vita - Anticipazioni spagnole : Trini muore e Celia non fa niente per salvarla : Prima che nella soap Una vita avvenga un lungo salto temporale, succederanno molte cose e molti dei protagonisti non faranno più parte della soap. Tra questi, anche un personaggio molto amato: si tratta della simpatica Trini che, purtroppo, farà una brutta fine: morirà una volta data alla luce la figlioletta che aspettava da Ramon. Ma quello che sorprende è la reazione di Celia,:l'amica non corre in aiuto di Trinidad. La morte di Trini dopo la ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Adela muore - grave lutto a Puente Viejo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca, il piano contro Adela e Irene grave lutto a Puente Viejo, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, un tragico incidente porta via la vita alla povera Adela. Il tutto accade a causa di Donna Francisca. Ancora una volta, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Adela muore, grave lutto a Puente Viejo proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Isaac vuole lasciare Antolina - ma lei ha un nuovo pericoloso piano... : Nonostante Elsa sia ormai fuori dai giochi, Antolina, incapace di conquistare il cuore del Guerrero, sarà costretta a ricorrere ad un nuovo stratagemma per tenerlo legato a sé.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria rimane paralizzata : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Maria e Matias versano in gravi condizioni I colpi di scena si susseguono a Il Segreto. Intrighi, inganni, vendette, passioni: a Puente Viejo non ci si annoia mai. Le anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che, dopo l’esplosione al matrimonio di Fernando Mesia che ha causato la morte della moglie e il ferimento di Matias e Maria, le condizioni dei due fratelli Castaneda continueranno a ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta viene stuprata : Appena dopo le nozze, in un clima apparentemente sereno, Julieta viene violentata. Chi sarà il responsabile del terribile abuso...

Una Vita Anticipazioni spagnole : il vero Inigo ha perso la memoria o finge? : Una serie di strani comportamenti faranno sorgere nei finti coniugi Cervera il sospetto che Inigo stia in realtà mentendo riguardo alla sua amnesia.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca - dopo la morte del suo bambino - lascia Diego! : dopo la morte di Mosies Blanca inizia chiaramente a perdere il senno, il suo unico conforto è la preghiera e la devota Cristina Novoa la convince a lasciare Diego.

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : ADELA MUORE??? : Risvolto tragico a Il Segreto? Grazie alle anticipazioni rilasciate dal periodico SuperTele e relative alla prossima settimana nella penisola iberica, tutto lascia pensare che ADELA (Ruth Llopis) morirà nell’appuntamento della telenovela che in Spagna verrà trasmesso venerdì 7 giugno 2019. Cerchiamo di capire quale tragico destino sarà fatale alla moglie di Carmelo (Raul Peña). Il Segreto, puntate spagnole: incidente per Irene ed ADELA Dai ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Elsa si innamora di un truffatore - ma anche lei mente! : Elsa cadrà nella trappola di Alvaro, ma un inaspettato gesto della donna farà presumere che anche lei menta.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ursula tiene in pugno Carmen. Riera vuole sapere perchè... : Ricattata dalla Dark Lady, Carmen decide di rivelare a Riera perché è costretta a sottostare ai ricatti di Ursula.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Elsa è malata e rischia di perdere la vita : Le ultime anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna rivelano che Elsa è gravemente malata. La donna è stata rinchiusa in carcere perché accusata di adulterio da Antolina, e nel penitenziario ha dovuto subire dei pesanti maltrattamenti fisici. Isaac riuscirà a ribellarsi e a far sì che la giovane possa tornare in libertà ma, una volta tornata a casa, la Laguna non sarà più la stessa. L'uomo inizierà così ad indagare per scoprire quale ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Elvira perdona suo padre Arturo : Presto Arturo scoprirà di essere affetto da una grave malattia, Susana compassionevole, rintraccerà Elvira affinché perdoni suo padre regalando all'uomo un po' di serenità.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Silvia tradisce Arturo Valverde? : anticipazioni Una Vita, trame puntate straniere: un nuovo arrivo ad Acacias Tradimenti, cambiamenti e segreti tingeranno le prossime puntate di Una Vita. Silvia Reyes e Arturo Valverde saranno ancora al centro di un triangolo nelle nuove puntate della soap opera spagnola. Le anticipazioni straniere di Una Vita svelano che Silvia farà la conoscenza di Esteban, un aitante giovane che le chiederà aiuto. Convinto che la donna abbia ancora degli ...