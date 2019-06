ANNO 1800 | Disponibile l’Anarchico

gamerbrain

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ubisoft annuncia che “L’Anarchico”, il contenuto aggiuntivo incluso nella Digital Edition die nel Pacchetto Digital Deluxe del titolo, è orasu Windows PC. L’Anarchico è un personaggio inedito, il Dottor Hugo Mercier, controllato dalla IA e selezionabile come avversario. Il suo stile di costruzione unico, che include manifesti di propaganda e torri con altoparlanti, è una potenziale fonte di rivolte. In aggiunta al nuovo rivale, i giocatori potraccedere a tre nuove decorazioni, 60 nuove missioni comprensive di missioni disertore, nuovi oggetti e sei nuovi obiettivi da sbloccare. L’Anarchico èsenza alcun costo aggiuntivo per i possessori delle versioni Deluxe e Collector died èper il download a partire da oggi. Inoltre, questo contenuto scaricabile può ...

AlvisiConci : RT @RosannaGalante: @ottogattotto @AlvisiConci #MercatoneUno: 1800 lavoratori. #Whirpool Napoli: 420 lavoratori. #Ilva: 1400 lavoratori. E… - RosannaGalante : @ottogattotto @AlvisiConci #MercatoneUno: 1800 lavoratori. #Whirpool Napoli: 420 lavoratori. #Ilva: 1400 lavorator… - RosannaGalante : RT @JMonicaHD: #MercatoneUno: 1800 lavoratori. #Whirpool Napoli: 420 lavoratori. #Ilva: 1400 lavoratori. Era questo l’anno bellissimo di c… -