Anche Dado Knorr lascia l’Italia! 76 licenziamenti e delocalizzazione in Portogallo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) I lavoratori dell'Unilever di Sanguinetto, in provincia di Verona, stanno scioperando contro l'apertura della procedura di licenziamento collettivo di 76 dipendenti. Dalle 6 di questa mattina e per l'intera giornata è stato organizzato un presidio davanti allo stabilimento dove vengono prodotti il, confettura e risotteria, e che occupa 161 dipendenti. L'agitazione è stata proclamata per via di una possibiledella sede in.A protestare contro il possibile licenziamento sono statii sindacati Cisl, Cgil e Uil, che hanno puntato il dito contro la politica industriale della multinazionale olandese-britannica.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...