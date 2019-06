American Animals | un gioco tra verità e finzione che racconta sogni e delusioni d’una

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Questa non è una storia vera” afferma la didascalia in apertura di. E suona già come una dichiarazione di principio, piuttosto ironica anche, visto che la maggior parte dei film oggi dichiarano di ispirarsi a fatti realmente accaduti, come se questo desse una patente di nobiltà e veridicità al racconto. Ma affidabilità e veridicità non sono le preoccupazioni di, al contrario. Infatti subito dopo scorrono i primissimi piani di alcuni ragazzi impegnati meticolosamente a mascherarsi, inframmezzati da inquadrature sottosopra di panorami del Kentucky, lo stato in cui, ci avverte una citazione tratta da L’origine delle specie di Charles Darwin, sarebbero migrati gli antichi “”, da cui il titolo del film. Che, lo si intuisce da questi primi elementi, sembra assumere un incedere cerebrale, da film indie intellettuale. La cornice però è ...

StefanoFedele : #AmericanAnimals, un gioco tra verità e finzione che racconta sogni e delusioni d’una generazione #recensione… - sentieriselvagg : Si ispira a classici del genere, da The Killing, con Warren seduto di fronte a Sterling Hayden, passando per Rififi… -